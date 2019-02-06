Суд зняв з розгляду справу екс-голови Державіаслужби

"Вказане засідання знято з розгляду у зв’язку з відрядженням одного з членів суддівської колегії. Дату та час наступного засідання буде повідомлено додатково", - вказали у САП.

Колишній очільник Державіаслужби обвинувачується у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", внаслідок чого були скасовані заплановані рейси ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії" за маршрутом "Київ-Тегеран-Київ", що завдало збитків авіакомпанії у понад 750 тис. гривень.

Суд потім поновив на посаді голову Державіаслужби Дениса Антонюка. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва від 1 жовтня 2018 року щодо поновлення на посаді Антонюка.

Нагадаємо, у вересні 2015 року Кабінет міністрів України звільнив Дениса Антонюка з посади голови Державіаслужби.