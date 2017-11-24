Суд увеличил срок заключения паралимпийцу, который застрелил свою подругу

Такое решение было принято после рассмотрения апелляции прокуратуры, которая требовала увеличения срока заключения спортсмена.

Напомним, что известный южноафриканский спринтер Оскар Писториус впервые предстал перед судом 15 февраля 2013. Его обвиняли в умышленном убийстве модели Ревы Стинкемп в доме, где она жила со спортсменом в городе Претория.

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Так, 14 февраля 2013 спортсмену было предъявлено обвинение в убийстве своей подруги 29-летней модели Ревы Стенкамп (Reeva Steenkamp). В этот день тело девушки с пулевыми ранениями нашли в доме паралимпийца. По информации СМИ, подруга Писториуса собиралась сделать молодому человеку сюрприз на День святого Валентина, однако Писториус принял девушку за грабителя. Спортсмен признал, что именно он убил ее, но заявил о случайном характере события.

Справка УНН: Оскар Писториус - южноафриканский бегун-ампутант, шестикратный чемпион Паралимпийских игр, который выступал и в соревнованиях с участием обычных спортсменов. Серебряный медалист чемпионата мира 2011 года в эстафете 4х400 метров.