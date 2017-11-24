Суд збільшив термін ув’язнення паралімпійцю, який застрелив свою подругу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні Верховний апеляційний суд ПАР збільшив термін вироку легкоатлету-паралімпійцю Оскару Пісторіусу, який чотири роки тому застрелив свою подругу модель Реву Стінкемп, до 13 років і 5 місяців, передає УНН з посиланням на CNN.
Таке рішення було прийнято після розгляду апеляції прокуратури, яка вимагала збільшення терміну ув’язнення спортсмена.
Нагадаємо, що відомий південноафриканський спринтер Оскар Пісторіус вперше постав перед судом 15 лютого 2013 року. Його звинувачували у навмисному вбивстві моделі Рева Стінкемп у будинку, де вона мешкала зі спортсменом у місті Преторія.
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Так, 14 лютого 2013 року спортсмену було пред'явлено звинувачення у вбивстві своєї подруги 29-річної моделі Реви Стенкамп (Reeva Steenkamp). У цей день тіло дівчини з кульовими пораненнями знайшли в будинку паралімпійця. За інформацією ЗМІ, подруга Пісторіуса збиралася зробити молодій людині сюрприз на День святого Валентина, проте Пісторіус прийняв дівчину за грабіжника. Спортсмен визнав, що саме він убив її, але заявив про випадковий характер події.
Довідка УНН: Оскар Пісторіус - південноафриканський бігун-ампутант, шестиразовий чемпіон Паралімпійських ігор, який виступав і в змаганнях за участю звичайних спортсменів. Срібний медаліст чемпіонату світу 2011 року в естафеті 4х400 метрів.