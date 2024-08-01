Львовский административный суд удовлетворил иск о восстановлении Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Суспільне».

Сам Михаил Головко подтвердил СМИ, что восьмой апелляционный административный суд Львова удовлетворил иск о восстановлении в должности. Также обязал выплатить ему зарплату в размере 591 тысяча гривен за время вынужденного прогула.

Пресс-секретарь Тернопольского областного совета Роман Яворский указал, что ждут полного текста решения. «Пока нет официального решения суда комментировать восстановление Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета не будут».

Напомним,

Михаила Головко уволили с должности председателя Тернопольского областного совета 26 октября 2023 года.

В июне 2023 года тогда еще председатель Тернопольского областного совета и двух его заместителей разоблачили на получении более 600 тыс. грн. В связи с этим 26 июня им сообщили о подозрении.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд решил взять Головко под стражу, но при этом определил залог в размере 805 200 гривен.

Позже его освободили из-под стражи.

В ноябре Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Михаилу Головко на круглосуточный домашний арест.