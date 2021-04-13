Суд вынес решение по протоколам в отношении судей КСУ Слиденко и Завгородней: они оправданы

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"Голосеевский районный суд Киева вынес решение в отношении судей Конституционного Суда Украины (КСУ) Игоря Слиденко и Ирины Завгородней... Суд оправдал Игоря Слиденко и Ирину Загородную в этих делах", - сообщили в НАПК.

Суть решения суда и реакция НАПК

Слушания состоялись по протоколам, составленным председателем НАПК Александром Новиковым.

По мнению судьи этого суда Аллы Слободянюк, "привлечение судей к ответственности за совершение действий в условиях реального конфликта интересов невозможно из-за того, что на рассмотрение Большой Палаты КСУ было подано заявления о самоотводе от них самих, а также от представителя Президента Украины в КСУ" .

При этом в НАПК отмечают, что по закону, "наличие такого заявления не может быть основанием для участия в принятии решения". "Кроме того, эти судьи вообще не заявляли о самоотводе после того, как им стало известно о конфликте интересов, как этого прямо требует от них закон", - указали в агентстве.

В решении судья также отметила, что не видит возможным привлечение судей КСУ к административной ответственности, поскольку КСУ является коллегиальным органом, все решения которого принимаются большинством голосов. Судья подчеркнула, что "отсутствует прямая и непосредственная причинно-следственная связь между голосованием и принятием решения".

"Суд отошел от многолетней практики своих коллег относительно депутатов советов разных уровней, привлеченных к ответственности как членов коллегиальных органов за голосование в условиях конфликта интересов", - прокомментировали в НАПК.

Также в судебном решении указано следующее: "Одной из гарантий независимости судьи Конституционного Суда Украины является гарантия, закрепленная ч. 4 ст. 149 Конституции Украины, в которой установлено, что судью Конституционного Суда Украины не может быть привлечено к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставление выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка".

"То есть, по мнению суда, судей КСУ вообще невозможно привлечь к административной ответственности в случае голосования за решение КСУ в условиях конфликта интересов", - отметили в НАПК.

При этом в агентстве привели нормы законодательства, в частности, и Бангалорские принципы поведения судей, одобренные в ООН, что "разница между ответственностью за совершение действий в условиях реального конфликта интересов и ответственностью за голосование очевидна".

"Отметим, что такое понимание законодательства судами делает невозможным привлечение любого судьи КСУ к административной ответственности. При этом меньше года назад - 29.09.2020 - тот самый Голосеевский районный суд города Киева по делу в отношении председателя КСУ утверждал, что даже председатель КСУ может быть привлечен к административной ответственности", - отметили в НАПК.

Там также указаи, что законодатель до сих пор не предоставил НАПК права на апелляцию в таких делах, "следовательно указанные решения являются окончательными".

Дополнение

14 апреля в 14:00 состоится заседание Голосеевского районного суда города Киева - он рассмотрит административные протоколы в отношении отстраненного судьи КСУ Александра Тупицкого, составленные главой НАПК Александром Новиковым.

Что было ранее

Венецианская комиссия в своем заключении зафиксировала наличие конфликта интересов у судей КСУ. В заключении, в частности, указано, что "для всех судей, в том числе высших судей конституционных судов, важно не только действовать беспристрастно, но и доносить до общественности восприятия беспристрастности. [...] Этого, как видно, не хватает решению № 13-р/2020, в котором отсутствует обсуждение этого вопроса, и не объясняется, почему некоторые судьи, включая даже судью-докладчика, не заявили самоотвод, когда это было бы оправдано априори", указали в НАПК.

1 февраля 2021 года председатель НАПК Александр Новиков составил 2 административных протокола в отношении судей КСУ Игоря Слиденко и Ирины Завгородней. НАПК зафиксировало в действиях судей конфликт интересов.

Так, до принятия решения КСУ относительно э-декларирования НАПК выявило в декларациях судьи Завгородней за 2018 и 2019 годы недостоверных сведений более чем на 600 тыс. грн. Были выявлены признаки уголовного нарушения по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины, которое КСУ своим решением признал неконституционным. Соответствующий обоснованный вывод был передан в НАБУ, которое из-за решения КСУ было вынуждено закрыть зарегистрированне по заключению производство. Из-за закрытия соответствующего производства НАПК составило второй административный протокол в отношении судьи за нарушение финансового контроля (статья 172-6 КоАП).

Также судья Игорь Слиденко невовремя подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. На время участия в рассмотрении решения КСУ соответствующее дело рассматривалось в Голосеевском районном суде города Киева, указали в НАПК.