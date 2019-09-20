Суд отпустил из-под стражи подозреваемых в организации убийства директора украинской "дочки" Caparol
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Судьи Киево-Святошинского районного суда накануне рассмотрели ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в отношении 7 участников преступной организации, в том числе 2 организаторов, которые занимались заказными убийствами. Только в отношении одного из подозреваемых применили содержание под стражей, сообщает УНН.
Речь идет о резонансном расследовании убийства директора предприятия "Капарол Украина", совершенного в 2016 году и заказного убийства руководителя отдела КП "Киевский метрополитен", совершенного в январе 2019 года.
Во время расследования прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области 17 сентября были задержаны семь человек, которым было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 УК Украины, а именно в создании преступной организации и участии в ней, а также ч.3 ст.28 п.п.11, 12, 13 ч.2 ст.115 УК Украины, то есть совершении умышленных убийств на заказ по предварительному сговору группой лиц, лицом, ранее совершавшим убийство в составе организованной группы.
Прокуроры в суде настаивали на избраннии подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
В то же время, судья Максим Медведский двух организаторов преступной организации отпустил вообще без избрания какой-либо меры пресечения, и только одному участнику преступной организации избрал содержание под стражей.
Судья Людмила Ковальчук, рассматривая ходатайство об избрании меры пресечения в отношении четырех лиц, применила домашний арест, несмотря на то, что речь идет о подозреваемых в организации заказных убийств.
В прокуратуре сообщили, что будут обжаловать решения суда.
Как сообщал УНН, правоохранителями Киевской области раскрыто убийство директора украинской компании немецкого концерна Caparol, совершенное в 2016 году.