Суд відпустив з-під варти підозрюваних в організації вбивства директора української "дочки" Caparol
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Судді Києво-Святошинського районного суду напередодні розглянули клопотання прокуратури про обрання запобіжних заходів щодо 7 учасників злочинної організації, в тому числі 2 організаторів, які займались замовними вбивствами. Лише до одного з підозрюваних застосували тримання під вартою, повідомляє УНН.
Йдеться про резонансне розслідування вбивства директора підприємства “Капарол Україна”, вчиненого у 2016 році та замовного вбивства керівника відділу КП “Київський метрополітен”, скоєного в січні 2019 року.
Під час розслідування прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП в Київській області 17 вересня було затримані семеро осіб, яким було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України, а саме в створенні злочинної організації та участі у ній, а також ч.3 ст.28 п.п.11, 12, 13 ч.2 ст.115 КК України, тобто вчинення умисних вбивств на замовлення за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчиняла вбивство в складі організованої групи.
Прокурори в суді наполягали на обранні підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
У той же час, суддя Максим Медведський двох організаторів злочинної організації відпустив взагалі без обрання будь-якого запобіжного заходу, і лише одному учаснику злочинної організації обрав тримання під вартою.
Суддя Людмила Ковальчук, розглядаючи клопотання про обрання запобіжних заходів відносно чотирьох осіб, застосувала домашній арешт, не дивлячись на те, що йдеться про підозрюваних в організації замовних вбивств.
У прокуратурі повідомили, що оскаржуватимуть рішення суду.
Як повідомляв УНН, правоохоронцями Київської області розкрито вбивство директора української компанії німецького концерну Caparol, вчинене у 2016 році.