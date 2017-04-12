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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74303 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110390 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168511 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123811 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121187 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114907 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Суд отпустил под домашний арест экс-правоохранителя, который совершил смертельное ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Славянский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему участковому, который совершил смертельное ДТП. Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Вчера вечером Славянский городской суд изменил меру пресечения с ареста на домашний арест бывшему участковому Славянского ГО ГУМВД в Донецкой области Панасюку, который в 2015 году совершил ДТП на автомашине Toyota в результате которого погибло три человека: двое взрослых и ребенок”, — написал он.

При этом В.Аброськин отметил, что негативно относится к такому решению суда.

“Человек, который совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения, должен находиться исключительно за решеткой”, — добавил он.

В пресс-службе полиции Донецкой области сообщается, что в результате аварии 60-летний водитель Skoda погиб на месте, его жена и 10-летний внук скончались в больнице от тяжелых травм. Злоумышленник не предоставил пострадавшим помощь и скрылся.

В течение часа он был установлен и задержан сотрудниками Славянского горотдела милиции. До сих пор подозреваемый, согласно решению суда, находился под стражей в СИЗО.

Как сообщал УНН, 11 апреля в Днепре столкнулись три автомобиля.

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