Суд отпустил под домашний арест экс-правоохранителя, который совершил смертельное ДТП

“Вчера вечером Славянский городской суд изменил меру пресечения с ареста на домашний арест бывшему участковому Славянского ГО ГУМВД в Донецкой области Панасюку, который в 2015 году совершил ДТП на автомашине Toyota в результате которого погибло три человека: двое взрослых и ребенок”, — написал он.

При этом В.Аброськин отметил, что негативно относится к такому решению суда.

“Человек, который совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения, должен находиться исключительно за решеткой”, — добавил он.

В пресс-службе полиции Донецкой области сообщается, что в результате аварии 60-летний водитель Skoda погиб на месте, его жена и 10-летний внук скончались в больнице от тяжелых травм. Злоумышленник не предоставил пострадавшим помощь и скрылся.

В течение часа он был установлен и задержан сотрудниками Славянского горотдела милиции. До сих пор подозреваемый, согласно решению суда, находился под стражей в СИЗО.

Как сообщал УНН, 11 апреля в Днепре столкнулись три автомобиля.