Суд відпустив під домашній арешт екс-правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Слов'янський міський суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт колишньому дільничному, який скоїв смертельну ДТП. Про це повідомив начальник ГУНП у Донецькій області Вячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вчора ввечері Слов’янський міський суд змінив запобіжний захід з арешту на домашній арешт колишньому дільничному Слов’янського МВ ГУМВС в Донецькій області Панасюку, який в 2015 році скоїв ДТП на автомашині Toyota в результаті якого загинуло три людини: двоє дорослих та дитина”, — написав він.
При цьому В.Аброськін наголосив, що негативно ставиться до такого рішення суду.
“Людина, яка скоїла вбивство в стані алкогольного сп’яніння повинна знаходитись виключно за ґратами”, — додав він.
У прес-службі поліції Донецької області повідомляється, що в результаті аварії 60-річний водій Skoda загинув на місці, його дружина та 10-річний онук померли в лікарні від важких травм. Зловмисник не надав постраждалим допомогу та втік.
Протягом години він був встановлений та затриманий співробітниками Слов’янського міськвідділу міліції. До сьогодні підозрюваний, згідно з рішенням суду, перебував під вартою у СІЗО.
Як повідомляв УНН, 11 квітня у Дніпрі зіткнулись три автомобілі.