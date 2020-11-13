Суд отказался смягчать меру пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения и отмены обязанностей бывшему председателю Кировоградской ОГА Андрею Балоню. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"В пятницу, 13 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал защитнику бывшего председателя Кировоградской ОГА в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения и отмены обязанностей. Постановление вступает в силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июне этого года правоохранительные органы задержали на получении неправомерной выгоды двух должностных лиц Кировоградской ОГА. Указанные лица за 1,8 млн грн пообещали руководителю органа государственной власти в области не препятствовать его служебной деятельности.
Сумму неправомерной выгоды подозреваемые получали частями. Так, первая часть неправомерной выгоды составила 100 тыс. гривен, а уже во время получения второй части в сумме 250 тыс. гривен правонарушители были задержаны. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Напомним, за бывшего председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня внесли залог в размере 10,13 млн грн. Также был внесен залог в размере 5,06 млн грн начальником патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко.