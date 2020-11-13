Суд відмовився пом'якшувати запобіжний захід ексголові Кіровоградської ОДА Балоню
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу та скасування обов’язків колишньому голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВАКС.
“У п’ятницю, 13 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив захиснику колишнього голови Кіровоградської ОДА у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу та скасування обов’язків. Ухвала набирає чинності з моменту проголошення та оскарженню не підлягає”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у червні цього року правоохоронні органи затримали на одержанні неправомірної вигоди двох посадовців Кіровоградської ОДА. Вказані особи за 1,8 млн грн пообіцяли керівнику органу державної влади в області не перешкоджати його службовій діяльності.
Суму неправомірної вигоди підозрювані отримували частинами. Так, перша частина неправомірної вигоди становила 100 тис. гривень, а вже під час отримання другої частини у сумі 250 тис. гривень правопорушників було затримано. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.
Нагадаємо, за колишнього голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня внесли заставу у розмірі 10,13 млн грн. Також була внесена застава у розмірі 5,06 млн грн за начальника патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергія Шевченка.