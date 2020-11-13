Суд відмовився пом'якшувати запобіжний захід ексголові Кіровоградської ОДА Балоню

“У п’ятницю, 13 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив захиснику колишнього голови Кіровоградської ОДА у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу та скасування обов’язків. Ухвала набирає чинності з моменту проголошення та оскарженню не підлягає”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у червні цього року правоохоронні органи затримали на одержанні неправомірної вигоди двох посадовців Кіровоградської ОДА. Вказані особи за 1,8 млн грн пообіцяли керівнику органу державної влади в області не перешкоджати його службовій діяльності.

Суму неправомірної вигоди підозрювані отримували частинами. Так, перша частина неправомірної вигоди становила 100 тис. гривень, а вже під час отримання другої частини у сумі 250 тис. гривень правопорушників було затримано. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, за колишнього голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня внесли заставу у розмірі 10,13 млн грн. Також була внесена застава у розмірі 5,06 млн грн за начальника патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергія Шевченка.