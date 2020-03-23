Суд отложил рассмотрение дела Штепы из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Орджоникидзевский районный суд Харькова отложил рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы за карантина введен в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.
"Заседание отложили на 6 апреля", - сказал Шадрин.
По его словам, заседание отложили из-за занятости защитников стороны защиты в других процессах и карантинных мероприятий.
Как сообщалось в УНН, по делу Штепы начали допрос свидетелей.
Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.
Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.
Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.