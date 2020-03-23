Суд отложил рассмотрение дела Штепы из-за карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103290 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105939 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107906 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106652 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115895 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101483 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105788 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106758 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131660 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130492 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Суд отложил рассмотрение дела Штепы из-за карантина

Суд отложил рассмотрение дела Штепы из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 12963 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Орджоникидзевский районный суд Харькова отложил рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы за карантина введен в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.

"Заседание отложили на 6 апреля", - сказал Шадрин.

По его словам, заседание отложили из-за занятости защитников стороны защиты в других процессах и карантинных мероприятий.

Как сообщалось в УНН, по делу Штепы начали допрос свидетелей.

Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.

Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.
Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

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