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Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Стерненко на 23 апреля

Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Стерненко на 23 апреля

Киев  •  УНН

 • 16457 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Одесский апелляционный суд отложил на 23 апреля рассмотрение апелляционной жалобы на приговор активисту Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении человека. Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Рассмотрение моей апелляции отложили на 23 апреля в 12:00", - написал Стерненко.

Детали

Так, суд сегодня начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор активиста Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о похищении человека.

Суд запретил проводить трансляцию заседания.

Добавим, что сегодня, 16 апреля, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в Одесском апелляционном суде.

Что было раньше

Суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.

Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу.

Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненко из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Дополнение

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Отметим, что первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападениям на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.

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