Суд отклонил жалобу Маруси Звиробий на меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционной жалобы волонтерке Марусе Звиробий (Елене Биленькой), которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому при назначении ей меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Андрей Писаренко.
"Судьи не открывая заседания сообщили, что они задним числом отказали в открытии апелляционного производства ...", - сказал Писаренко.
Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для Марусе Звиробий (Елене Биленькой), которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому и обязали носить электронный браслет.
Как сообщал УНН, волонтерке Марусе Звиробий (Елене Биленькой) сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - относительно угрозы убийством Президенту Украины. 6 февраля Государственное бюро расследований вручило ей данное сообщение о подозрении.
Напомним, по предварительной информации, 26 октября 2019 года народный депутат Украины София Федына и гражданка Маруся Звиробий, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.