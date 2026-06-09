Суд в Москве повторно заочно арестовал командующего Силами беспилотных систем ВСУ Мадяра
Киев • УНН
Суд Москвы повторно заочно арестовал Роберта Бровди из-за удара по Старобельску. Также под арест попал командир беспилотных систем Андрей Клименко.
Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным "Мадьяр" в рамках очередного уголовного дела. Об этом сообщает "Медиазона", пишет УНН.
Детали
По данным издания, российские следователи обвиняют Бровди в якобы причастности к удару по колледжу в временно оккупированном Старобельске Луганской области 22 мая. Одновременно суд заочно арестовал командира бригады беспилотных систем "Птахи Мадьяра" Андрея Клименко с позывным "Клима". Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что Бровди объявлен в международный розыска.
Это уже второе уголовное дело, открытое российскими властями против командующего Силами беспилотных систем ВСУ. В марте 2026 года российский суд заочно приговорил его к пожизненному заключению по делу о якобы дистанционном минировании дорог в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
Суд в рф заочно приговорил Роберта Мадяра Бровди к 18 годам колонии24.03.26, 11:54 • 5920 просмотров