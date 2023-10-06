Суд в Азербайджане отправил под стражу трех бывших лидеров непризнанного Карабаха

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Киев. 6 октября. УН. Суд в Азейбаржане избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давида Ишханяна. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

На процессе, проходившем в Сабаильском районном суде под председательством судьи Ольвии, в отношении Аркадия Гукасяна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Представления следователя в отношении Бако Саакяна и Давида Ишханяна рассматривались под председательством судьи суда Азера Тагиева. В отношении этих лиц также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.

Напомним

Асе трое были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана и доставлены в Баку, им предъявлены обвинения по различным статьям Уголовного кодекса.

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