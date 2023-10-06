Суд в Азербайджані відправив під варту трьох колишніх лідерів невизнаного Карабаху

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На процесі, що проходив у Сабаїльському районному суді під головуванням судді Ульвії, стосовно Аркадія Гукасяна було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 4 місяці.

Подання слідчого щодо Бако Саакяна та Давида Ішханяна розглядалися під головуванням судді суду Азера Тагієва. Стосовно цих осіб також було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 4 місяці.

Нагадаємо

Всі троє були затримані співробітниками Служби державної безпеки Азербайджану та доставлені до Баку, їм висунуто звинувачення за різними статтями Кримінального кодексу.