Суд Перу постановил снести "стену позора", разделяющую богатых и бедных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Конституционный суд Перу принял решение снести стену, отделяющую богатый район Лимы от бедного, назвав ее "дискриминационной", информирует AFP, передает УНН.
Детали
Дело о сносе 10-километровой стены, высотой более двух метров в некоторых частях и увенчанной колючей проволокой, было возбуждено частным лицом в 2018 году.
Первая часть стены была возведена в 1980-х годах под предлогом защиты богатого района Ла-Молина от партизанской группировки "Сияющий путь", считающейся в Перу террористической организацией.
Однако после поражения группы стена была расширена в 2000-х годах, на этот раз якобы для предотвращения незаконного захвата земель.
В Перу миграция из районов Анд в столицу в 1980-х и 1990-х годах привела к массовому заселению холмов в окрестностях Лимы. Тысячи убегали от насилия "Сияющего пути", другие искали работу.
"Мы приняли единогласное решение, что стену, которая разделяет Ла-Молину и Вилья-Мария-дель-Триунфо (бедный район), необходимо снести", - заявил судья Густаво Гутьеррес радио RPP.
"Это дискриминационная стена… Не может быть, чтобы мы делили перуанцев по социальным классам. Это неприемлемо, этого больше не происходит нигде в мире", - заявил судья.
Суд установил крайний срок 180 дней для сноса стены.