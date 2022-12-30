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Суд Перу ухвалив знести "стіну ганьби", що розділяє багатих та бідних

Суд Перу ухвалив знести "стіну ганьби", що розділяє багатих та бідних

Київ • УНН

 • 620898 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Конституційний суд Перу ухвалив знести стіну, яка відокремлює багатий район Ліми від бідного, назвавши її "дискримінаційною", інформує AFP, передає УНН.

Деталі

Справа про знесення 10-кілометрової стіни, висотою більше двох метрів у деяких частинах та увінчаної колючим дротом, була порушена приватною особою у 2018 році.

Перша частина стіни була зведена в 1980-х роках під приводом захисту багатого району Ла-Моліна від партизанського угруповання "Сяючий шлях", яке вважається в Перу терористичною організацією.

Однак після поразки групи стіну було розширено у 2000-х роках, цього разу нібито для запобігання незаконному захопленню земель.

У Перу міграція з районів Анд до столиці у 1980-х та 1990-х роках призвела до масового заселення пагорбів на околицях Ліми. Тисячі тікали від насильства "Сяючого шляху", інші шукали роботу.

"Ми прийняли одноголосне рішення, що стіну, яка розділяє Ла-Моліну та Вілья-Марія-дель-Тріунфо (бідний район), необхідно знести", - заявив суддя Густаво Гутьєррес радіо RPP.

"Це дискримінаційна стіна… Не може бути, щоб ми ділили перуанців за соціальними класами. Це неприйнятно, цього більше не відбувається ніде у світі", - заявив суддя.

Суд встановив крайній термін 180 днів для знесення стіни.

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