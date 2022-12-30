Суд Перу ухвалив знести "стіну ганьби", що розділяє багатих та бідних
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Конституційний суд Перу ухвалив знести стіну, яка відокремлює багатий район Ліми від бідного, назвавши її "дискримінаційною", інформує AFP, передає УНН.
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Справа про знесення 10-кілометрової стіни, висотою більше двох метрів у деяких частинах та увінчаної колючим дротом, була порушена приватною особою у 2018 році.
Перша частина стіни була зведена в 1980-х роках під приводом захисту багатого району Ла-Моліна від партизанського угруповання "Сяючий шлях", яке вважається в Перу терористичною організацією.
Однак після поразки групи стіну було розширено у 2000-х роках, цього разу нібито для запобігання незаконному захопленню земель.
У Перу міграція з районів Анд до столиці у 1980-х та 1990-х роках призвела до масового заселення пагорбів на околицях Ліми. Тисячі тікали від насильства "Сяючого шляху", інші шукали роботу.
"Ми прийняли одноголосне рішення, що стіну, яка розділяє Ла-Моліну та Вілья-Марія-дель-Тріунфо (бідний район), необхідно знести", - заявив суддя Густаво Гутьєррес радіо RPP.
"Це дискримінаційна стіна… Не може бути, щоб ми ділили перуанців за соціальними класами. Це неприйнятно, цього більше не відбувається ніде у світі", - заявив суддя.
Суд встановив крайній термін 180 днів для знесення стіни.