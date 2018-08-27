Суд в Мьянме вынесет решение по делу двух журналистов Reuters 3 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Оглашение вердикта по делу двух журналистов агентства Reuters, которых обвиняют в Мьянме в получении секретных правительственных документов, перенесено на 3 сентября из состояния здоровья судьи. Об этом агентству Reuters сообщил в понедельник представитель суда, передает УНН.
Ранее корреспондентам были предъявлены обвинения в нарушении закона о гостайне. Если их вина будет доказана, им грозит до 14 лет тюрьмы.
Напомним, журналисты были задержаны 12 декабря 2017 года. Они освещали широкий круг тем, в том числе положения мусульманской народности рохинджа и события в штате Ракхайн.
Как сообщило местное издание Frontier Myanmar, полиция остановила журналистов агентства поздно вечером в одном из отдаленных районов города и обыскала их. При осмотре у мужчин обнаружили два военных отчеты и карту поселения в штате Ракхайн, который сейчас охвачен конфликтом. В связи с этим они подозреваются в незаконном хранении военных документов. Максимальное наказание по этой статье составляет 14 лет лишения свободы.
Сотрудник агентства Ко Ва Лон (Ko Wa Lone) ранее работал в газете Myanmar Times. Он присоединился к штату Reuters в июле 2016 года. Его коллега К Кья Со Оо (Ko Kyaw Soe Oo), по информации Frontier Myanmar, помогал агентству при освещении событий в штате Ракхайн, чем занимался и Ко Ва Лон.