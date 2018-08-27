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Суд у М'янмі винесе рішення у справі двох журналістів Reuters 3 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Оголошення вердикту в справі двох журналістів агентства Reuters, яких звинувачують у М’янмі в отриманні секретних урядових документів, перенесено на 3 вересня через стану здоров’я судді. Про це агентству Reuters повідомив у понеділок представник суду, інформує УНН.

Суд у М'янмі винесе рішення у справі двох журналістів Reuters 3 вересня

Раніше кореспондентам були пред’явлені звинувачення в порушенні закону про держтаємницю. Якщо їх провина буде доведена, їм загрожує до 14 років в’язниці.

Нагадаємо, журналісти було затримано 12 грудня 2017 року. Вони висвітлювали широке коло тем, в тому числі положення мусульманської народності рохінджа і події у штаті Ракхайн.

Як повідомило місцеве видання Frontier Myanmar, поліція зупинила журналістів агенства пізно ввечері в одному з віддалених районів міста і обшукала їх. Під час огляду у чоловіків виявили два військових звіти і карту поселення в штаті Ракхайн, який зараз охоплений конфліктом. У зв’язку з цим вони підозрюються в незаконному зберіганні військових документів. Максимальне покарання за цією статтею сягає 14 років позбавлення волі.

Співробітник агентства Ко Ва Лон (Ko Wa Lone) раніше працював у газеті Myanmar Times. Він приєднався до штату Reuters у липні 2016 року. Його колега До Кья Со Оо (Ko Kyaw Soe Oo), за інформацією Frontier Myanmar, допомагав агентству при висвітленні подій в штаті Ракхайн, чим займався і Ко Ва Лон.

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