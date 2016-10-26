Суд в Москве завтра рассмотрит жалобу на арест журналиста Р.Сущенка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Московский городской суд в четверг рассмотрит жалобу на решение суда о заключении под стражу украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного в РФ по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Вышел только от Романа Сущенко. Завтра обжалование его ареста в Мосгорсуде в 10:10 в зале 327. Романа, надеюсь, доставят", - сообщил адвокат.
Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста в подразделения Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.