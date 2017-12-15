Суд в Беларуси вынес первый приговор за наемничество на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Областной суд в белорусском городе Гомель приговорил к двум годам колонии 29-летнего белоруса Виталия Котлобая за участие в военном формировании на стороне "ЛНР". Это первый в Беларуси судебный приговор за наемничество и участие в военных действиях на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
По предположениям правозащитников, 29-летнего жителя Гомеля раскрыли белорусские спецслужбы, а доказательства противоправной деятельности собрал следственный комитет страны.
Как отмечается, мужчина попал на неподконтрольную Украины территорию через российский пограничный пункт летом 2015 года. Позже он поступил в вооруженное формирование "казачий полк" на подконтрольной "ЛНР" территории. В Гомель он решил вернуться в начале 2017 года.
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Сторона обвинения утверждала в суде, что белорус, которого зачислили в казачий полк рядовым, имел служебное удостоверение, оружие, форму и почти год участвовал в военных действиях и военных учениях.
В.Котлобай заявил, что оружия не имел, в военных действиях участия не принимал и не был военным. По его словам, он был членом одного из российских общественных объединений. На территорию Украины, а именно на подконтрольную "ЛНР" территорию, он попал в составе гуманитарной миссии. Там он якобы собирал и распределял гуманитарную помощь, "сведения для казачества", создавал информационные ролики и участвовал в создании базы данных военных из двух других вооруженных подразделений так называемой "ЛНР".
На суде он также рассказывал, что форму и служебное удостоверение ему выдали в российской Ростовской области для пересечения блокпостов наподконтрольной "ЛНР" территории, чтобы доставлять гуманитарную помощь.
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Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, дело рассмотрели 11 декабря на открытом судебном заседании. Но журналистов и "посторонних" зрителей в зале судебного заседания почти не было.
Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый во время заседания не смог четко рассказать, почему в его якобы "казацких" документах указана принадлежность к подразделению другого военного гарнизона, а также объяснить наличие огнестрельного оружия.
Гомельский областной суд признал гражданина Беларуси виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства без полномочия государства-родины. 29-летнего мужчину лишили свободы на два года в колонии общего режима. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - пять лет. Приговор могут обжаловать в течение десяти дней.
Напомним, в Беларуси уже судили боевика с востока Украины, однако не по статье о наемничестве.