Суд в Беларуси вынес первый приговор за наемничество на Донбассе

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Областной суд в белорусском городе Гомель приговорил к двум годам колонии 29-летнего белоруса Виталия Котлобая за участие в военном формировании на стороне "ЛНР". Это первый в Беларуси судебный приговор за наемничество и участие в военных действиях на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.