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Суд у Білорусі виніс перший вирок за найманство на Донбасі

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Обласний суд у білоруському місті Гомель засудив до двох років колонії 29-річного білоруса Віталія Котлобая за участь у військовому формуванні на боці "ЛНР". Це перший у Білорусі судовий вирок за найманство та участь у військових діях на сході України, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

За припущеннями правозахисників, 29-річного жителя Гомеля розкрили білоруські спецслужби, а докази протиправної діяльності зібрав слідчий комітет країни.

Як зазначається, чоловік потрапив на непідконтрольну Україні територію через російський прикордонний пункт влітку 2015 року. Пізніше він вступив до збройного формування "козачий полк" на підконтрольній "ЛНР" території. До Гомеля він вирішив повернутися на початку 2017 року.

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Сторона звинувачення стверджувала в суді, що білорус, якого зарахували до козачого полку рядовим, мав службове посвідчення, зброю, форму і майже рік брав участь у воєнних діях та військових навчаннях.

Пан Котлобай заявив, що зброї не мав, у військових діях участі не брав і не був військовим. За його словами, він був членом одного з російських громадських об'єднань. На територію України, а саме до так званої "ЛНР", він потрапив у складі гуманітарної місії. Там він начебто збирав і розподіляв гуманітарну допомогу, "відомості для козацтва", створював інформаційні ролики і брав участь у створенні бази даних військових із двох інших збройних підрозділів так званої "ЛНР".

На суді він також розповідав, що форму і службове посвідчення йому видали в російській Ростовській області для перетину блокпостів на підконтрольній "ЛНР" території, щоб доправляти гуманітарну допомогу.

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Як повідомляє прес-служба Гомельського обласного суду, справу розглянули 11 грудня на відкритому судовому засіданні. Але журналістів і "сторонніх" глядачів у залі судового засідання майже не було.

Як повідомляє прес-служба суду, обвинувачений під час засідання не зміг чітко розповісти, чому в його нібито "козацьких" документах вказана приналежність до підрозділу іншого військового гарнізону, а також пояснити наявність вогнепальної зброї.

Гомельський обласний суд визнав громадянина Білорусі винним в участі в збройному формуванні на території іноземної держави без уповноваження держави-батьківщини. 29-річного чоловіка позбавили волі на два роки у колонії загального режиму. Максимальне покарання за інкримінованою статтею - п'ять років. Вирок можуть оскаржити протягом десяти днів.

Нагадаємо, у Білорусі вже судили бойовика зі сходу України, однак не за статтею про найманство.

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