Суд начнет рассмотрение дела в отношении прокурора сил АТО К.Кулика 1 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Голосеевский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного производства в отношении военного прокурора сил АТО Константина Кулика, обвиняемого в незаконном обогащении, 1 февраля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе САП.
По информации САП, заседание запланировано на 10:30.
Дело будет рассматривать коллегия судей под председательством судьи Илариона Рудика.
Напомним, 24 октября Специальная антикоррупционная прокуратура Украины подала обвинительный акт в отношении военного прокурора сил АТО Константина Кулика в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщало НАБУ ранее, обвинительный акт К.Кулику вручили 21 октября в помещении Бюро. Его обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ("Незаконное обогащение").
Детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО.
Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, подозреваемый получил совокупный доход в размере свыше 1 млн 670 тыс. гривен.
Большинство этих средств были потрачены в заведениях питания, на автозаправочных станциях и в магазинах. Одновременно в этот же период расходы К.Кулика превысили его доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн.