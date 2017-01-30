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Суд начнет рассмотрение дела в отношении прокурора сил АТО К.Кулика 1 февраля

Суд начнет рассмотрение дела в отношении прокурора сил АТО К.Кулика 1 февраля

Киев • УНН

 • 7898 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Голосеевский районный суд Киева начнет рассмотрение уголовного производства в отношении военного прокурора сил АТО Константина Кулика, обвиняемого в незаконном обогащении, 1 февраля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе САП.

По информации САП, заседание запланировано на 10:30.

Дело будет рассматривать коллегия судей под председательством судьи Илариона Рудика.

Напомним, 24 октября Специальная антикоррупционная прокуратура Украины подала обвинительный акт в отношении военного прокурора сил АТО Константина Кулика в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало НАБУ ранее, обвинительный акт К.Кулику вручили 21 октября в помещении Бюро. Его обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины ("Незаконное обогащение").

Детективы НАБУ 7 октября 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО.

Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2011 до 2015 года, находясь на службе в органах прокуратуры, подозреваемый получил совокупный доход в размере свыше 1 млн 670 тыс. гривен.

Большинство этих средств были потрачены в заведениях питания, на автозаправочных станциях и в магазинах. Одновременно в этот же период расходы К.Кулика превысили его доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн.

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