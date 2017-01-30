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Суд розпочне розгляд справи щодо прокурора сил АТО К.Кулика 1 лютого

Суд розпочне розгляд справи щодо прокурора сил АТО К.Кулика 1 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Голосіївський районний суд Києва розпочне розгляд кримінального провадження щодо військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика, звинуваченого у незаконному збагаченні, 1 лютого. Про це повідомили УНН у прес-службі САП.

За інформацією САП, засідання заплановане на 10:30.

Справу розглядатиме колегія суддів під головуванням судді Іларіона Рудика.

Нагадаємо, 24 жовтня Спеціальна антикорупційна прокуратура України подала обвинувальний акт стосовно військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика до суду для розгляду по суті.

Як повідомляло НАБУ раніше, обвинувальний акт К.Кулику вручили 21 жовтня у приміщенні Бюро. Його звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України (“Незаконне збагачення”).

Детективи НАБУ 7 жовтня 2016 року завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення Костянтина Кулика, військового прокурора сил АТО.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, підозрюваний отримав сукупний дохід у розмірі понад 1 млн 670 тис. гривень.

Більшість цих коштів була витрачена у закладах харчування, на автозаправних станціях та у магазинах. Водночас у цей же період витрати К.Кулика перевищили його дохід на 2,6 млн грн і становили близько 3,4 млн грн.

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