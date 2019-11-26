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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 37234 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107363 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 96117 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 106682 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117880 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 147373 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Суд рассмотрит дело в отношении нового украинского правописания 28 ноября

Суд рассмотрит дело в отношении нового украинского правописания 28 ноября

Киев  •  УНН

 • 17360 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Окружной административный суд рассмотрит по существу дело по обжалованию нового правописания 28 ноября. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение дела состоится 28 ноября в 15:10", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Напомним, истица обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене Постановления Правительства № 437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО "Правовое государство".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня. Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинского правописания".

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