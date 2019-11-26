Суд розгляне справу щодо нового українського правопису 28 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд розгляне по суті справу щодо оскарження нового правопису 28 листопада. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі суду.
"Розгляд справи відбудеться 28 листопада о 15:10", - сказали в пресслужбі.
Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва об’єднав в одне провадження дві справи щодо оскарження нової редакції правопису та призначив до розгляду по суті.
Нагадаємо, позивачка звернулася до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу — та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України № 437 від 22 травня 2019 року “Питання українського правопису”.
Також до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов до Кабінету Міністрів України щодо визнання незаконною та скасування Постанови Уряду № 437 від 22 травня 2019 року, якою було затверджено український правопис в новій редакції. Позивачем виступає ГО “Правова держава”.
Нова редакція “Українського правопису” набрала чинності 3 червня. Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції “Українського правопису”.