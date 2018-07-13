Суд продлил содержание Надежды Савченко под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева поздно вечером 13 июля продлил срок содержания под стражей без возможности внесения залога народному депутату Украины Надежде Савченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию судебного заседания на Youtube-канале “Судебная власть Украины”.
Решение судьи на заседании заглушили звуки криков “позор” со стороны более десятка сторонников Савченко в зале суда, утверждали, что суд нельзя считать правомочным, ведь он “ушел в совещательную комнату не заслушав доводы защиты и заявление об отводе адвокатов”. Также сторонники нардепа вызвали в зал суда полицию.
Как сообщал УНН, суд дал час адвокатам Савченко на объявление ходатайств.