Суд продлил содержание Надежды Савченко под стражей

Решение судьи на заседании заглушили звуки криков “позор” со стороны более десятка сторонников Савченко в зале суда, утверждали, что суд нельзя считать правомочным, ведь он “ушел в совещательную комнату не заслушав доводы защиты и заявление об отводе адвокатов”. Также сторонники нардепа вызвали в зал суда полицию.

Как сообщал УНН, суд дал час адвокатам Савченко на объявление ходатайств.