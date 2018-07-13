Суд продовжив тримання Надії Савченко під вартою

Ухвалу судді на засіданні заглушили звуки вигуків “ганьба” з боку понад десятка прихильників Савченко в залі суду, які стверджували, що суд не можна вважати правомочним, адже він “пішов до нарадчої кімнати не заслухавши доводи захисту та заяву про відвід адвокатів”. Також прихильники нардепа викликали до зали суду поліцію.

Як повідомляв УНН, суд дав годину адвокатам Савченко на оголошення клопотань.