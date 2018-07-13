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Суд продовжив тримання Надії Савченко під вартою

Суд продовжив тримання Надії Савченко під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва пізно ввечері 13 липня продовжив термін тримання під вартою без можливості внесення застави народного депутата України Надії Савченко. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію судового засідання на Youtube-каналі “Судова влада України”.

Ухвалу судді на засіданні заглушили звуки вигуків “ганьба” з боку понад десятка прихильників Савченко в залі суду, які стверджували, що суд не можна вважати правомочним, адже він “пішов до нарадчої кімнати не заслухавши доводи захисту та заяву про відвід адвокатів”. Також прихильники нардепа викликали до зали суду поліцію.

Як повідомляв УНН, суд дав годину адвокатам Савченко на оголошення клопотань.

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