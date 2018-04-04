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Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Киев  •  УНН

 • 8860 просмотра

КИЕВ. 4 апреля.УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий в процессе Владислав Девъятко. Как ожидается, сегодня в суде должны быть допрошены в качестве свидетелей отдельные граждане, находящиеся на территории оккупированного Крыма в режиме видеоконференции.

В начале судебного заседания сторона обвинения попросила, чтобы суд обязал специалистов настроить видеокамеру так, чтобы было видно записи, которыми пользовался свидетель. Сейчас начался допрос Валерия Луговского.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях , предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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