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Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича

Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича

Київ • УНН

 • 8861 перегляди

КИЇВ.4 квітня.УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

"Судове засідання оголошено продовженим", - сказав головуючий у процесі Владислав Дев'ятко. Як очікується, сьогодні у суді мають бути допитані в якості свідків окремі громадяни, які перебувають на території окупованого Криму у режимі відеоконференції.

На початку судового засідання сторона обвинувачення попросила, щоб суд зобов'язал фахівців налаштувати відеокамеру так, щоб було видно записи, якими користувався свідок. Наразі розпочався допит Валерія Луговського.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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