Суд продолжит рассмотрение дела экс-беркутовцев в ноябре

Продолжение суда запланировано в 11:30 во вторник, 1 ноября.

Как сообщал УНН, суд продлил арест по пяти экс-беркутовцам до 25 ноября.

Напомним, по данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 года в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.

Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, ведь остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.

Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР".