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11:14 • 67715 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74916 просмотра

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Суд продолжит рассмотрение апелляции Каськива 4 декабря

Суд продолжит рассмотрение апелляции Каськива 4 декабря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения экс-руководителю Госинвестпроекта Владсилаву Каськиву на 4 декабря по ходатайству защиты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание перенесено на 4 декабря 11:10 в связи с ходатайством стороны защиты об отложении рассмотрения дела", - сказали в пресс-службе.

Защита Каськива просила суд перенести рассмотрение апелляционной жалобы для того, чтобы определить полномочия прокурора в связи с вступлением в силу переходных положений процессуального законодательства.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины подала жалобу в Апелляционный суд Киева на меру пресечения экс-руководителю Держинвестпроекту Владиславу Каськиву, в которой просит увеличить ему сумму залога с 160 тыс. до 480 тыс. грн. 1 ноября суд определил для Каськива арест с возможностью внесения залога в 160 тыс. грн.

Как сообщал УНН, в ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины ( служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

 

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