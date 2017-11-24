Суд продовжить розгляд апеляції Каськіва 4 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги на запобіжний захід екс-керівнику Держінвестпроекту Владсилаву Каськіву на 4 грудня за клопотання захисту. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.
“Засідання перенесено на 4 грудня 11:10 у зв’язку з клопотанням сторони захисту про відкладення розгляду справи”, — сказали у прес-службі.
Захист Каськіва просив суд перенести розгляд апеляційної скарги для того, аби визначити повноваження прокурора у зв’язку з набранням чинності перехідних положень процесуального законодавства.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України подала скаргу до Апеляційного суду Києва на запобіжний захід екс-керівнику Держінвестпроекту Владиславу Каськіву, в якій просить збільшити йому суму застави зі 160 тис. до 480 тис. грн. 1 листопада суд визначив для Каськіва арешт із можливістю внесення застави в 160 тис. грн.
Як повідомляв УНН, у ніч на 1 листопада Каськіва екстрадували до України з Панами.
Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).