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Суд продлил арест до 2 января нардепу Дубинскому

Суд продлил арест до 2 января нардепу Дубинскому

Киев  •  УНН

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Киевский апелляционный суд оставил без изменений арест нардепа Дубинского до 2 января 2025 года. Политик подозревается в государственной измене, служебном подлоге и незаконной переправке лиц через границу.

Киевский апелляционный суд продлил содержание под стражей до 2 января 2025 года народному депутату Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

27 ноября 2024 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение Шевченковского районного суда города Киева от 4 ноября 2024 года, которой удовлетворено ходатайство прокурора и продлен обвиняемому д. срок содержания под стражей до 2 января 2025 года

- говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения определение Шевченковского районного суда города Киева от 4 ноября 2024 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Дополнение

В ноябре 2023 года нардепу Александру Дубинскому объявили о подозрении в государственной измене.

10 ноября УНН сообщал, что работники ГБР завершили расследование в отношении народного депутата Украины, который подозревается в служебном подлоге для выезда за границу.

3 ноября Дубинскому сообщили о новом подозрении. Речь идет о подозрении в незаконной переправке лиц через границу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
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