Суд подтвердил приговор экс-милиционеру "Грифона" за убийство коллеги
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Охраннику суда, который из табельного оружия застрелил коллегу, оставили в силе приговор после рассмотрения в апелляционной инстанции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“Апелляционный суд города Киева поддержал правовую позицию столичной прокуратуры и оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым охранник суда был приговорен к 9 годам лишения свободы за умышленное убийство коллеги”, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, преступление произошло в марте 2015 года в одном из зданий Хозяйственного суда г.Киева по ул. Богдана Хмельницкого, 44 в Киеве. Так, во время несения службы по охране суда сотрудник БСПМ “Грифон” на почве внезапно возникшего конфликта с другим охранником достал табельный пистолет и нанес последнему смертельное ранение в голову.
Приговором Шевченковского районного суда г. Киева от 16 января 2018 года обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 9 годам лишения свободы.
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Не соглашаясь с таким решением, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.
Желая избежать ответственности за это преступление, обвиняемый в суде настаивал на случайности выстрела. Однако прокуратура города предоставила неопровержимые доказательства именно умышленного характера его действий. Указанные обстоятельства подтверждены показаниями свидетелей, результатами экспертиз, видеозаписями с камер наблюдения и другими доказательствами.
Исходя из вышеизложенного, Апелляционный суд г. Киева согласился с позицией прокурора касательно обоснованности назначенного наказания и оставил приговор районного суда без изменений.
Напомним, в Хмельницкой области мужчина за тяжкое убийство своей коллеги получил пожизненное лишение свободы.