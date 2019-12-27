Суд подтвердил неплатежеспособность банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Верховный Суд Украины признал правомерными решение Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов о признании неплатежеспособным и ликвидации ПАО "Банк Михайловский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
"Своим решением от 24 декабря 2019 года Верховный Суд поставил точку в многолетней судебной волоките, признав правомерными решения Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов о признании неплатежеспособным и ликвидации ПАО "Банк Михайловский". Решение Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 мая 2016 года Нацбанк признал ПАО "Банк Михайловский" неплатежеспособным, после чего Фондом гарантирования вкладов была введена временная администрация и начата процедура вывода банка с рынка. 12 июля 2016 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, на выполнение которого ФГВФЛ была начата процедура его ликвидации.
По итогам инвентаризации активов ПАО "Банк Михайловский" установлено, что он не способен удовлетворить даже 5% требований своих кредиторов, а отныне, есть полностью неплатежеспособным. С начала процедуры вывода банка с рынка Фонд возместил 2,5 млрд грн вкладчикам и лицам, которые законом приравнены к вкладчикам как пострадавшие от злоупотреблений в сфере банковских и других финансовых услуг.
Напомним, бывшему исполняющему обязанности главы правления ПАО "Банк Михайловский" объявили о подозрении. По предварительной версии следствия, топ-менеджер злоупотреблял своим служебным положением и безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму более 870,1 миллиона гривен.