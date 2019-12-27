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Суд підтвердив неплатоспроможність банку "Михайлівський"

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Верховний Суд України визнав правомірними рішення Нацбанку та Фонду гарантування вкладів щодо визнання неплатоспроможним і ліквідацію ПАТ "Банк Михайлівський". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФГВФО.

"Своїм рішенням від 24 грудня 2019 року Верховний Суд поставив крапку в багаторічній судовій тяганині, визнавши правомірними рішення Нацбанку та Фонду гарантування вкладів щодо визнання неплатоспроможним і ліквідацію ПАТ "Банк Михайлівський". Рішення Верховного Суду остаточне і оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня 2016 року Нацбанк визнав ПАТ "Банк Михайлівський" неплатоспроможним, після чого Фондом гарантування вкладів було запроваджено тимчасову адміністрацію і розпочато процедуру виведення банку з ринку. 12 липня 2016 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, на виконання якого ФГВФО було розпочато процедуру його ліквідації.

За підсумками інвентаризації активів ПАТ "Банк Михайлівський" встановлено, що він не здатний задовольнити навіть 5% вимог своїх кредиторів, а відтак, є повністю неплатоспроможним. З початку процедури виведення банку з ринку Фонд відшкодував 2,5 млрд. грн вкладникам та особам, що законом прирівняні до вкладників як потерпілі від зловживань у сфері банківських та інших фінансових послуг.

Нагадаємо, колишньому виконувачу обов'язків голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" оголосили про підозру. За попередньою версією слідства, топ-менеджер зловживав своїм службовим становищем і безпідставно видав кредити кільком підставним фірмам на загальну суму понад 870,1 мільйона гривень.

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