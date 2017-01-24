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Суд перенес рассмотрение по делу пяти экс-беркутовцев на 26 января

Суд перенес рассмотрение по делу пяти экс-беркутовцев на 26 января

Киев • УНН

 • 6203 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Святошинский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана на 26 января. Об этом сообщил судья Сергей Дячук, передает УНН.

"Суд объявляет перерыв 11:30 26 января", - сказал судья.

На сегодняшнем заседании дал показания потерпевший Петр Ковальчук. Он рассказал, что не был активным участником Майдана.

Впервые приехал туда 19 января и пробыл около пяти дней. В настоящее время, рассказал он, сильно заболел и уехал домой.

Оправившись, продолжил П.Ковальчук, вернулся на Главную площадь страны 20 февраля 2014 года рано утром. Он сказал, что помогал другим активистам выносить раненых.

Когда помогал одному из раненых у дерева, сказал потерпевший, почувствовал, что "стало тепло в правой лопатке. Затем начал терять сознание... прошло несколько секунд, пришел в себя и начал ползти". Впоследствии, по его словам, в больнице обнаружили огнестрельное ранение в правую ключицу, повреждения позвоночника и были сломаны ребра.

Также П.Ковальчук рассказал, что был на лечении в Польше.

Напомним, по данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 года в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.

Ранее сообщалось, что из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, ведь остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ А.Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.
Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР".

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