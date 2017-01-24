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Суд переніс розгляд у справі п’яти екс-беркутівців на 26 січня

Суд переніс розгляд у справі п’яти екс-беркутівців на 26 січня

Київ • УНН

 • 6204 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Святошинський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського у розстрілі активістів Євромайдану на 26 січня. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук, передає УНН.

“Суд оголошує перерву 11:30 26 січня”, — сказав суддя.

На сьогоднішньому засіданні дав свідчення потерпілий Петро Ковальчук. Він розповів, що не був активним учасником Майдану.

Вперше приїхав туди 19 січня і пробув близько п’яти днів. У цей час, розповів він, сильно захворів і поїхав додому.

Вилікувавшись, продовжив П.Ковальчук, повернувся на Головну площу країни 20 лютого 2014 року рано-вранці. Він сказав, що допомагав іншим активістам зносити поранених.

Коли допомагав одному з поранених біля дерева, сказав потерпілий, відчув, що “стало тепло у правій лопатці. Потім почав втрачати свідомість... пройшло кілька секунд, прийшов у себе і почав повзти”. Згодом, за його словами, у лікарні виявили вогнепальне поранення у праву ключицю, пошкодження хребта і були зламані ребра.

Також П.Ковальчук розповів, що був на лікуванні у Польщі.

Нагадаємо, за даними ГПУ, станом на 10 лютого 2016 року у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.

Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.
Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території, підконтрольній “ДНР” і “ЛНР”.

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