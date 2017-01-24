Суд переніс розгляд у справі п’яти екс-беркутівців на 26 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Святошинський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського у розстрілі активістів Євромайдану на 26 січня. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук, передає УНН.
“Суд оголошує перерву 11:30 26 січня”, — сказав суддя.
На сьогоднішньому засіданні дав свідчення потерпілий Петро Ковальчук. Він розповів, що не був активним учасником Майдану.
Вперше приїхав туди 19 січня і пробув близько п’яти днів. У цей час, розповів він, сильно захворів і поїхав додому.
Вилікувавшись, продовжив П.Ковальчук, повернувся на Головну площу країни 20 лютого 2014 року рано-вранці. Він сказав, що допомагав іншим активістам зносити поранених.
Коли допомагав одному з поранених біля дерева, сказав потерпілий, відчув, що “стало тепло у правій лопатці. Потім почав втрачати свідомість... пройшло кілька секунд, прийшов у себе і почав повзти”. Згодом, за його словами, у лікарні виявили вогнепальне поранення у праву ключицю, пошкодження хребта і були зламані ребра.
Також П.Ковальчук розповів, що був на лікуванні у Польщі.
Нагадаємо, за даними ГПУ, станом на 10 лютого 2016 року у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.
Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ А.Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмовив Україні у оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.
Також за даними ГПУ, сім “беркутівців” переховуються на території, підконтрольній “ДНР” і “ЛНР”.