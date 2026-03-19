Суд отправил подозреваемого в заказе убийства экс-тещи под стражу и определил залог. Прокуроры оспаривают решение

В Киевской области суд избрал мужчине, которого подозревают в заказе убийства бывшей тещи, меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога 332 800 грн. Прокуроры уже подали апелляцию – требуют исключительно содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

В прокуратуре отметили, что настаивали на аресте без залога.

Риски очевидны: возможность скрыться, давление на свидетелей, влияние на ход следствия. Несмотря на это, суд определил альтернативу - говорится в сообщении.

Впрочем, реакция прокуратуры – мгновенная. Уже подана апелляция с требованием: исключительно содержание под стражей, без права внесения залога.

В делах о преступлениях против жизни компромиссов быть не может - резюмировали в прокуратуре.

Напомним

В Киевской области разоблачили 53-летнего киевлянина, который заказал убийство своей тещи, стремясь завладеть ее сбережениями. Злоумышленник поверил в смерть женщины, но правоохранители предотвратили преступление, инсценировав убийство и задержав организатора.