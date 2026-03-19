Суд отправил подозреваемого в заказе убийства экс-тещи под стражу и определил залог. Прокуроры оспаривают решение
Подозреваемому в заказе убийства назначили залог 332 тысячи гривен. Прокуратура подала апелляцию с требованием содержания под стражей без права залога.
В Киевской области суд избрал мужчине, которого подозревают в заказе убийства бывшей тещи, меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога 332 800 грн. Прокуроры уже подали апелляцию – требуют исключительно содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.
Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога 332 800 грн. Речь идет о мужчине, который подозревается в заказе убийства экс-тещи
В Киевской области разоблачили 53-летнего киевлянина, который заказал убийство своей тещи, стремясь завладеть ее сбережениями. Злоумышленник поверил в смерть женщины, но правоохранители предотвратили преступление, инсценировав убийство и задержав организатора.