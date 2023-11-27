Суд отправил под арест экс-заместителя председателя Госспецсвязи с возможностью залога в 10 млн грн

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн бывшего заместителя председателя Госспецсвязи заместителя Виктора Жору, который является подозреваемым по делу о завладении более 62 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Сообщается, что 27 ноября по ходатайству прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), который совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае ее внесения

- говорится в сообщении.

Дополнение

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении главе Госспецсвязи, его заместителю и другим в завладении более 62 млн грн.