Суд объявил перерыв в подготовительном заседании по иску Богдана против НСТУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева объявил о перерыве в подготовительном заседании по иску главы Офиса Президента Андрей Богдан в ПАО "Національна суспільна телерадіокомпанія Україна" о защите чести достоинства и деловой репутации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.
"В подготовительном заседании объявлен перерыв до 4 октября 2019 года, 14:00", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сегодня состоялось подготовительное заседание.
Кроме того, во время подготовительного заседания представителем ответчика Седлецкой Н. Ю. было заявлено ходатайство об истребовании доказательств, в удовлетворении которого судом было отказано.
Напомним, в производство Шевченковского районного суда Киева поступило дело по иску Андрея Богдана к ПАО "Національна суспільна телерадіокомпанія Україна", Седлецкой Н.Ю., Савчуку М.В., Егошиной В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.