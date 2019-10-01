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Суд объявил перерыв в подготовительном заседании по иску Богдана против НСТУ

Киев • УНН

 • 10570 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева объявил о перерыве в подготовительном заседании по иску главы Офиса Президента Андрей Богдан в ПАО "Національна суспільна телерадіокомпанія Україна" о защите чести достоинства и деловой репутации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.

Суд объявил перерыв в подготовительном заседании по иску Богдана против НСТУ

"В подготовительном заседании объявлен перерыв до 4 октября 2019 года, 14:00", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сегодня состоялось подготовительное заседание.

Кроме того, во время подготовительного заседания представителем ответчика Седлецкой Н. Ю. было заявлено ходатайство об истребовании доказательств, в удовлетворении которого судом было отказано.

Напомним, в производство Шевченковского районного суда Киева поступило дело по иску Андрея Богдана к ПАО "Національна суспільна телерадіокомпанія Україна", Седлецкой Н.Ю., Савчуку М.В., Егошиной В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

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