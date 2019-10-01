Суд оголосив перерву в підготовчому засіданні за позовом Богдана проти НСТУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва оголосив про перерву в підготовчому засіданні у справі за позовом Глави Офісу Президента Андрій Богдан до ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія Україна” про захист честі гідності та ділової репутації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду у Facebook.
“У підготовчому засіданні оголошено перерву до 4 жовтня 2019 року, 14:00”, — йдеться в повідомлені.
Також, повідомляється, що сьогодні відбулось підготовче засідання.
Окрім того, під час підготовчого засідання представником відповідача Седлецької Н. Ю. було заявлено клопотання про витребування доказів, у задоволенні якого судом було відмовлено.
Нагадаємо, у провадження Шевченківського районного суду Києва надійшла справа за позовом Андрія Богдана до ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія Україна”, Седлецької Н.Ю., Савчука М.В., Єгошиної В.А. про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.