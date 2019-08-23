Глава ОПУ Богдан подав позов проти НСТУ до Шевченківського райсуду Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У провадження Шевченківського районного суду Києва (головуючий суддя Фролова І.В.) надійшла справа за позовом Богдана Андрія Йосиповича до ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія Україна", Седлецької Н.Ю., Савчука М.В., Єгошиної В.А. про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Шевченківського райсуду Києва у Facebook.
"Позовна заява відповідає вимогам, передбаченим Цивільним процесуальним кодексом України, провадження по справі відкрито, справу призначено до розгляду в порядку загального позовного провадження", йдеться у повідомленні суду.
Підготовче засідання призначене на 19 вересня о 10:00 в приміщенні Шевченківського районного суду Києва.
Нагадаємо, Зеленський відповів на петицію про звільнення Богдана.