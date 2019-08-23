Глава ОПУ Богдан подал иск против НОТУ в Шевченковский райсуд Киева

"Исковое заявление соответствует требованиям, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Украины, производство по делу открыто, дело назначено к рассмотрению в порядке общего искового производства", говорится в сообщении суда.

Подготовительное заседание назначено на 19 сентября в 10:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Напомним, Зеленский ответил на петицию о увольнении Богдана.