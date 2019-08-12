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Суд дал разрешение на доступ прокуроров к документам СНБО

Суд дал разрешение на доступ прокуроров к документам СНБО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Суд предоставил доступ следователем военной прокуратуры к документам, которые есть в распоряжении аппарата Совета национальной безопасности и обороны в рамках расследования хищения при приобретении подвесной системы раннего выявления AEROS модель TT-RF30-IR американской компании Worldwide Aeros Corp для Госпогранслужбы на сумму 6,8 млн долларов. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда столицы.

"Предоставить прокурорам группы прокуроров (...) временный доступ к оригиналам документов, которые содержат охраняемую законом информацию и находятся во владении Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в постановлении суда.

Прокурорам предоставлена возможность изымать документы. Речь идет о "аналитических записках, сообщениях, письмах и других документах, которые направлялись Советом национальной безопасности и обороны Украины или ее Аппаратом в течение 2014-2019 годов в Администрацию Государственной пограничной службы Украины, Министерство обороны Украины, Национальную гвардию Украины, Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины и другие органы, учреждения, предприятия, организации, касающиеся системы раннего предупреждения, выявления и идентификации, в том числе по системе раннего оповещения для пограничного контроля, что производит компания "Worlwide Aeros Corp.". А также аналитические записки, сообщения, письма, обобщенные материалы и предложения по системам раннего оповещения для пограничного контроля и другие документы, которые поступали в течение 2014-2019 годов в СНБО или ее аппарат от Администрации Государственной пограничной службы Украины, Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины и других органов, учреждений, предприятий, организаций, касающиеся Системы раннего предупреждения, выявления и идентификации, в том числе по системе раннего оповещения для пограничного контроля, что производит компания "Worlwide Aeros Corp.", в том числе письмо ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" от 17 марта 2015 года.

Также дано разрешение на выемку переписки в течение 2014-2019 годов между СНБО и Кабинетом Министров Украины, Администрацией Государственной пограничной службы Украины, Министерством обороны Украины, Национальной гвардией Украины, ГК "Укроборонпром", государственной компанией по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", предприятиями оборонного комплекса Украины по поводу заключения, выполнения, проведения переговоров или других обстоятельств связанных с поставками (приобретением, закупкой) Систем раннего предупреждения, выявления и идентификации. И целый ряд других документов, касающихся приобретения Системы раннего предупреждения.

Печерский суд вынес решение 6 августа, а срок действия постановления месяц.

Как сообщал УНН, расследуются факты завладения денежными средствами в оборонной сфере, а именно - более 6,7 млн долл. при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром". В рамках расследования в конце июля проводились следственные действия в служебных помещениях Кабинета министров, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт".

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