Суд надав дозвіл на доступ прокурорів до документів РНБО

“Надати прокурорам групи прокурорів (...) тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні Апарату Ради національної безпеки і оборони України”, — йдеться в ухвалі суду.

Прокурорам надано можливість вилучати документи. Мова йде про “аналітичні записки, повідомлення, листи та інші документи які направлялись Радою національної безпеки і оборони України або її Апаратом упродовж 2014-2019 років до Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України та інших органів, установ, підприємств, організацій, які стосувались Системи раннього попередження, виявлення та ідентифікації, в тому числі щодо системи раннього оповіщення для прикордонного контролю, які виготовляє компанія "Worlwide Aeros Corp.". А також аналітичні записки, повідомлення, листи, узагальнені матеріали та пропозиції щодо систем раннього оповіщення для прикордонного контролю та інші документи, які надходили упродовж 2014-2019 років до РНБО або її Апарату від Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України та інших органів, установ, підприємств, організацій, які стосувались Системи раннього попередження, виявлення та ідентифікації, в тому числі щодо системи раннього оповіщення для прикордонного контролю, які виготовляє компанія “Worlwide Aeros Corp.”, у тому числі лист ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт” від 17 березня 2015 року.

Також дано дозвіл на виїмку листування упродовж 2014-2019 років між РНБО та Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Міністерством оборони України, Національною гвардією України, ДК “Укроборонпром”, державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт”, ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”, підприємствами оборонного комплексу України з приводу укладення, виконання, проведення переговорів або інших обставин пов’язаних із постачанням (придбанням, закупівлею) Систем раннього попередження, виявлення та ідентифікації. Та цілу низку інших документів, які стосуються придбання Системи раннього попередження.

Печерський суд виніс рішення 6 серпня, а строк дії ухвали місяць.

Як повідомляв УНН, розслідуються факти заволодіння грошовими коштами в оборонній сфері, а саме — понад 6,7 млн дол. при укладанні іноземною компанією контракту з одним із підприємств концерну ДП “Укроборонпром”. У рамках розслідування наприкінці липня проводилися слідчі дії у службових приміщеннях Кабінету міністрів, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби та ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”.