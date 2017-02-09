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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд в Луганской области сегодня продолжит рассмотрение дела А.Ефремова

Киев • УНН

 • 10036 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Старобельский районный суд Луганской области продолжит рассмотрение уголовного производства в отношении экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова в четверг, передает УНН со ссылкой на сообщение суда.

Суд в Луганской области сегодня продолжит рассмотрение дела А.Ефремова

По информации суда, заседание по делу А.Ефремова запланировано на 10:00 9 февраля.

Напомним, экс-руководителю Партии регионов Александру Ефремову инкриминируют совершение ряда преступлений, а именно обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258 -3 УК Украины), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Как сообщал УНН, 4 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве по А.Ефремову о совершении им ряда преступлений. Среди прочего, экс-руководителю Партии регионов инкриминируют государственную измену, содействие созданию "ЛНР" и другие.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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